Seguro para tu teléfono celular o smartphone: Mery Penagos

Mas de 90 millones de personas somos usuarios de un teléfono celular o smartphone en Mexico.

Hoy tenemos grandes opciones de un móvil o smartphone con características diferentes, la capacidad, memoria, cámara, definición y para muchos usuarios son una extensión de su computador, es una herramienta importante y hasta indispensable para su trabajo diario.

En esos móviles o smartphones tenemos toda la información que nos importa y que nos ayuda en cada día a realizar tareas, labores, consultas, compras, bancos, etc.

Es por ello que es importante tener un seguro para el teléfono móvil o smartphone; ¿Cuáles serían las alternativas?

Actualmente existen seguros de todos los ramos, auto, gastos medicos, accidentes personales, hospitalización, hogar, mascotas, etc. y también podemos encontrar un seguro para nuestro teléfono móvil o smartphone, cuando adquieres un teléfono nuevo con tu proveedor de telefonía móvil, tienes la opción de contratar un seguro, es importante saber las coberturas que te ofrecen y los deducibles a pagar en caso de ocupar el seguro, cabe mencionar, que si no solicitas desde un inicio la contratación de la póliza, tu proveedor de telefonía no te lo va a poder otorgar, por eso tienes que revisar este trámite desde su inicio.

También podemos encontrar el seguro para el teléfono, ya sea usado o nuevo; en algunas tiendas departamentales, en alguna compañía de seguros y en algunos bancos.

¿Qué coberturas podríamos encontrar?, Rotura de pantalla, Robo con violencia, Daños del equipo, Robo sin violencia, Variación de voltaje.

Lo más importante, es revisar la poliza contratada, así como las Condiciones Generales del Contrato para conocer el alcance de la suma asegurada, coberturas y deducibles, es de suma importancia leer las exclusiones del contrato y como se debe reclamar, en caso de siniestro.

Otra forma de tener asegurado el dispositivo, es a través de la poliza de hogar que tengas contratado, aquí encontraras otras coberturas, lo mejor es que te asesores con tu Agente de Seguros.

Un seguro es muy importante, ya que es la transferencia del riesgo de sus consecuencias cubiertas mediante su resarcimiento o indemnización por parte de una compañía aseguradora cuando ocurre un siniestro estipulado en la caratula de la poliza contratada.

El seguro te brinda la oportunidad de cuidar tu patrimonio y continuar con él.

Mery Penagos Rodriguez

Mesa Directiva de la Sección CDMX, AMASFAC