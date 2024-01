¿Cumplió el Presidente sus promesas? (Parte II): Estrella Rojas

Estrella Rojas

En mi columna de la semana pasada, analizamos que las promesas en temas centrales como la seguridad, salud y economía, no se cumplieron.

En esta segunda parte abordaremos algunas otras de las promesas, para entender si se cumplieron o no.

Respecto a los programas sociales, que implican becas o apoyos en dinero, ciertamente cumplió, sin embargo, el mal diseño y la opacidad en su aplicación, no dejan sin certeza si realmente funcionaron para el cumplimiento de sus objetivos.

Respecto a sus tres obras importantes, las ha cumplido parcialmente, pues tanto el Aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, a pesar de ya haber sido inauguradas, aún no funcionan plenamente.

El AIF, es el único aeropuerto del mundo que pierde dinero; el Tren Maya tuvo un sobre costo excesivo, un daño ecológico brutal y sigue sin funcionar en sus totalidad y, finalmente, la Refinería también lleva un sobre costo terrible, aún no funciona y no sabemos si realmente servirá.

Muchos otros de los compromisos no se han cumplido y, a veces, incluso se hizo lo opuesto. Por ejemplo, prometió mantener el Programa de Estancias Infantiles y no solamente lo desapareció, sino que al momento, no se han sustituido satisfactoriamente los servicios que se proporcionaban.

Si creó SEGALMEX, con el fin de distribuir los productos de la canasta básica a un menor costo, pero, en su funcionamiento se tuvo el peor acto de corrupción de los últimos años, se desviaron más de 7 mil millones de pesos, y aun sigue impune. Cumplió con su creación, pero no cumplió con sus objetivos, dada la corrupción con que se ha manejado.

Prometió que la gasolina costaría 10 pesos por litro, y al momento en que escribo el costo llega casi hasta los 25 pesos.

Prometió quitarle el fuero al Presidente y no lo hizo, pese a una reforma que fue una simulación.

Prometió no espiar a ciudadanos ni a opositores, respetar la libertad de expresión, no se censurar a periodistas, y todo ello es muy cuestionable, pues existen demasiados escándalos como para pensar que lo cumplió.

Prometió resolver el caso de Ayotzinapa, y no sólo no hay nueva información relevante, sino que sigue impune.

Prometió que la Fiscalía General contaría con absoluta autonomía, mintió.

Prometió mantener relaciones de respeto con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial, y al Judicial lo ha atacado, denostado y tratado de cooptar, y a la oposición en el Congreso la ha atacado y tratado de censurar.

Cerca del 60% de las promesas de campaña del Presidente no se han cumplido, y por el tiempo que queda del sexenio, se puede prever que la mayoría de ellas quedarán sin cumplir, con lo que incumple, además, con su promesa de no mentir.

Nos mintió a todos los mexicanos y la prueba es que hoy, el país no está mejor.