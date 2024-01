Asteriscos: ‘Pancho’ Domínguez, ‘Chepe’ y candidaturas

FUERTES FRICCIONES

No es un secreto que el exgobernador ‘Pancho’ Domínguez y el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, no son grandes amigos. Para muestra, el duro calificativo que usó el queretano para referirse al líder panista en el que, más allá del poco cariño, se nota un rompimiento total entre los dos políticos. Para el exgobernador, lo mejor de este 2024 no es solo la posibilidad de que la 4T salga del poder, sino que Marko Cortés también deje las riendas del partido y, según dicen, Domínguez podría ser quien se perfile como próximo presidente del PAN.

‘CHEPE’

Por algo el PAN no quiso ir en alianza en Corregidora, es un municipio donde el panismo está muy arraigado y difícilmente habrá candidato que pueda derrotar a los blanquiazules. Desde el cuestionable trienio del priista Carmelo Mendieta, no se ve otra fuerza política que tenga el respaldo ciudadano que tiene el PAN. Para muestra, el registro como precandidato de ‘Chepe’ Guerrero, quien parece que esta elección la tiene muy fácil.

OTRO PERIODO

Conforme avanza el reloj y se acaban los espacios en las candidaturas, hay quienes han optado por no mover mucho las piezas del ajedrez y han optado por buscar la reelección. ‘Toño’ Zapata es uno de los diputados locales que irá a buscar el voto para repetir otros tres años como legislador local. En las alcaldías, poco a poco se definen los que quieren repetir: Huimilpan, Colón, Amealco, Ezequiel Montes, San Juan del Río… por mencionar algunos.

