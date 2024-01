Asteriscos: UAQ, 8 de marzo y Acueducto III

EQUIPO UAQ

La rectora de la UAQ, Silvia Amaya, presentó a su equipo de trabajo, en el cual destacan dos nombres: los excandidatos a la rectoría de la universidad, Manuel Toledano Ayala, quien asume el cargo de secretario de Investigación, Innovación y Posgrado; y Marcela Ávila-Eggleton, en la Secretaría de Gestión Estratégica. La nueva rectora se acompañará de personas de su confianza, pero, además, con la experiencia y capacidad para atender la nueva responsabilidad que se les encomienda. Enhorabuena.

8M

Los colectivos feministas ya comenzaron a organizar sus actividades en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Para este año, más allá de las marchas y movilizaciones que se realizarán en por lo menos 14 de los 18 municipios, se prepara una campaña de prevención de violencia de género y, además, un informe detallado de las promesas que el gobierno y las autoridades han incumplido, para retomar esos pendientes aprovechando el proceso electoral.

ESTANCADO

El proyecto Acueducto III sigue esperando el visto bueno del gobierno federal, los permisos correspondientes están detenidos en la Conagua y, para que no pase lo mismo que con la obra Paseo 5 de Febrero, el gobierno del estado no anunciará una fecha definitiva para comenzar el proyecto. Algunos trámites todavía no han sido aprobados; todo parece indicar que el asunto se estancó y hace falta mucho más que voluntad política para liberarlo. No se sabe cuándo podrá arrancar esta magna obra.

