Es lo que hay: Los Blanchet

Los Blanchet/Caldo de Cultivo

Contaba mi madre que a las mujeres jóvenes de su pueblo natal les resultaba muy difícil encontrar pareja, ya que los varones, desde jóvenes, se lanzaban de mojados a EEUU, y si hubo algún romance con alguno antes de la partida, el tiempo y la distancia lo ponían en la cesta del olvido, por lo que ellas enfrentaban una escasez de hombres (la demanda superaba la oferta, pues, dirían mis amigos economistas), y tendrían incluso que competir por ellos y conformarse “con lo que había“, con lo que quedaba, o bien, emigrar a otras tierras, como la CDMX, donde no se sufría de tal escasez.

Pero no solamente en los asuntos amorosos se toman decisiones con base en ‘lo que hay’. Este principio aplica para todo: para la búsqueda de un empleo, de una vivienda y hasta para elegir gobernantes. Votamos ‘por lo que hay’, y hasta en los países de primer mundo lo hacen. En el año 2020, a los norteamericanos se les presentó el decepcionante menú: Trump o Biden. Es lo que había, pero lo más patético es que, cuatro años después, el menú muy probablemente será el mismo, por más que nos preguntemos: en serio, ¿no hay otra cosa?

Si así son las cosas en el Primer Mundo, ¿qué podemos esperar en el Tercer Inframundo? Argentina se decantó por Milei, no pocos países de Latinoamérica siguen tolerando a sus tiranetes y en México las elecciones no pintan mejor para el 2024.

Y qué decir de la familia. Sin menosprecio a la parentela, se dice que a los amigos se les escoge, a la familia no. Ya viene dada y es lo que hay. O como dicen otros: algunos consanguíneos son como las semillas del jitomate: no sirven para nada, pero ya vienen dentro.

En una era en la que lo digital pone a nuestra disposición interminables opciones de contenidos, servicios, entretenimiento, mercancías y bienes virtuales, las cosas importantes y trascendentes de la vida no están a sólo un click de distancia. Habrá que aprender de aquellos que se establecen al otro lado del mundo, en donde hay lo que buscan, o bien, de aquellos otros que crean lo que desean y no se detienen hasta conseguirlo, de la misma forma en que se comportan las especies animales cuando su hábitat no es favorable para la supervivencia: se adaptan, emigran o se extinguen.

Como en México

En un hecho que no se veía en siglos, la monarca de Dinamarca, la reina Margarita II, abdica a los 83 años de edad y 52 de reinado. Entrega el trono a su hijo, el ahora rey Federico X (es lo que hay, dirán allá), explicando que toma esta decisión a causa de las dolencias y la disminución física propias de su edad. Pero, pensando mal, ¿no habrá abdicado por no alcanzar su país los niveles de bienestar de los que gozamos en México? O ¿cómo era?

Blue Monday

El pasado lunes fue el tercero de enero, el cual fue bautizado como ‘el día más triste del año’ o Blue Monday desde el 2005 por el psicólogo Cliff Arnall. Esto como resultado de los estudios que realizó, en los que aparentemente este bajón emocional es causado por la combinación del clima, las deudas y el retorno a la rutina. En mi muy particular punto de vista, a esta investigación la percibo como un tanto ociosa. Verdaderamente se nota a mil kilómetros de distancia, que el buen Cliff nunca ha vivido en México. Estamos tan acostumbrados a ese estado de ánimo, que nuestro calendario va del Blue Monday hasta el Blue Sunday, y como que medio nos sube la endorfina con el Black Friday, el 15 de septiembre y el 3×2 de vinos y licores de los miércoles de plaza. Con decirles que la depresión está gacha con todo y los esfuerzos que hace por las calles nuestro amigo y gran personaje queretano, Pedro González Quiróz, mas conocido como el “Ánimo”.

Le explico a Cliff: en México, como en el mundo, la cerveza es Corona…perdón, toda depresión lleva al alcohol y traigo la resaca del lunes. El caso es que en nuestro país, como en el resto del globo terráqueo, el clima ha cambiado tanto que estoy a punto de creer que Querétaro pasó de ser semi desierto a semi Vivaldi, ya que las cuatro estaciones del año se nos manifiestan en un sólo día, o tropical, porque con el playlist de cumbias que se chuta mi vecino, hasta Tláloc se enoja. Ahora, si el Blue Monday incluye la depresión por deudas, temo decirles que ese es nuestro lifestyle y desde hace algunos años no existe modo de salir de ellas.

El problema es que nos hemos acostumbrado a vivir con ese malestar y al parecer al sistema le encanta mantenernos así. Se trata del síntoma de volver a la rutina, del cual muchos no sabemos salir, y cuando nos aventuramos, nos pasa como a los ratones del libro “¿Quién se ha llevado mi queso?” de Spencer Jonhson.

Así que, mejor a darle, que es mole de olla. Lindo Wednesday, y dejémonos de andar conmemorando días depresivos porque de esos ya tenemos suficientes.

