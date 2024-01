Bachillerato Mixto COBAQ: innovación pedagógica: Dulce Ma. García

Dulce Ma. García Campos

Uno de los propósitos del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), es ampliar la cobertura de los servicios académicos para el nivel medio superior en la entidad, a través de nuevas opciones educativas, una de éstas, es el Bachillerato Mixto que ofrece la oportunidad de iniciar, continuar o concluir los estudios de bachillerato en un lapso de 2 años 4 meses, lo cual propicia el conocimiento de nuevos ambientes, la adquisición de saberes y el desarrollo de aprendizajes en el ámbito de la tecnología de la información.

En este contexto, puedo mencionar que, durante mi estancia en Bachillerato Mixto, me he sentido satisfecha en varios aspectos de mi vida, pues he superado el temor que tenía a probar cosas nuevas, como lo es esta innovadora forma de aprendizaje, la cual, al ser una modalidad cuatrimestral, mayormente en línea y al contar con cursos virtuales y presenciales un día a la semana, permite el pleno desarrollo escolar.

Así, en mi paso por el Bachillerato Mixto, me he encontrado con materias que no conocía, hay una en especial que me llamo la atención: Estructura Socioeconómica, en ella aprendí de temas políticos, económicos y sociales, los cuales se alinean con la carrera que deseo estudiar; entonces, me resulta muy agradable que además de estar preparándome con los conocimientos del bachillerato general, el Colegio me ofrezca conocimientos para mi vida profesional.

Otro beneficio que percibí, es que esta opción escolar brinda una nueva oportunidad de estudio a los estudiantes de planteles escolarizados y de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) que se encuentran en riesgo académico; ello, para nivelar sus estudios y posteriormente reintegrarse a su modalidad en semestres posteriores y así evitar el abandono y el rezago educativo; por lo que con certeza educativa les digo: Sí, al Bachillerato Mixto de COBAQ.