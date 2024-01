Asteriscos: Corregidora, Enrique de Echávarri y Orquesta Filarmónica

BASTIÓN PANISTA

Al realizar su cierre de precampaña rumbo al Senado en el municipio de Corregidora, hoy uno de los bastiones del PAN más fuertes de todo el país, los precandidatos al Senado Lupita Murguía y Agustín Dorantes aseguraron de forma contundente que “Querétaro seguirá siendo panista”. Una franca declaración de que harán todo lo posible en campaña para evitar que Morena gane terreno, municipios o distritos, en el territorio queretano. Esto ya comenzó.

JUBILADO

Con 31 años, nueve meses y 16 días de servicio, el titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), Enrique de Echávarri Lary, recibió luz verde a su jubilación, que le permitirá recibir su actual sueldo al 100 por ciento, es decir, 112 mil 238 pesos mensuales (casi un millón 400 mil pesos al año). Para quienes cuestionan el alto salario del auditor, este ha encabezado diversos cargos en el servicio público a nivel municipal y estatal. Antes de ser auditor, fue titular de la USEBEQ (2015-2021).

¿IGNORADOS?

En respuesta a la solicitud de los integrantes de la Orquesta Filarmónica de Querétaro (OFEQ) para reunirse con la titular de la Secretaría de Cultura, Marcela Herbert Pesquera, y resolver las quejas por las malas condiciones laborales que padecen los miembros de OFEQ; la secretaria Herbert Pesquera no será quien los atienda. Para ello, encargó el tema a Rodrigo Sainz Gallo, presidente del Patronato de la OFEQ. Aun así, la funcionaria aseguró que tiene el “compromiso para mantener el diálogo”, pero no será ella quien atienda a los músicos. No es el primer desaire que les hace ni los únicos que lo han padecido.

