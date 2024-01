Dos puntos de oro… no presupuestados: El Gallo 12

Todavía no damos crédito a la hazaña que consiguió nuestro equipo esta semana. Por azares del destino, nos quedaron en fila los dos equipos regios, situación que no tendría nada de extraordinario si no fuera porque son dos de las escuadras más poderosas en el futbol mexicano, ambas tienen, pragmáticamente, dos cuadros titulares en sus planteles.

A media semana, nos tocó ir a visitar al Monterrey e increíblemente nos trajimos un empate, la balanza estuvo inclinada, prácticamente, el 90 por ciento del tiempo hacia el cuadro local, pero en la recta final, 82’, Ayón (26) puso el gol del empate, después de una gran asistencia de Batista (9). Los cambios, fueron más congruentes y ahora sí, cumplieron su cometido, apuntalaron el cuadro, no lo desbarataron.

El pasado domingo, recibimos al otro regiomontano, los Tigres Universitarios, quienes para nuestra suerte no contaron con los servicios de Gignac, y pareciera que les pesó esta ausencia. La Diosa Fortuna le volvió a sonreír a Batista (9), quien, aun sin anotar ni un gol, llegó a dos asistencias para que se marcaran los goles que nos dieron dos puntos de oro, sobre todo tomando en cuenta a los rivales que tuvimos enfrente.

Está circulando un video con una entrevista al jerarca de Grupo Caliente, en la cual nos destroza toda esperanza para que nuestro club salga de su organización y nos condena a seguir siendo “plato de segunda mesa”, quién sabe por cuanto tiempo más.

¿Qué pecado habremos cometido? Para recibir tan… desmesurado castigo.