Editorial: Camiones suburbanos

Con la reingeniería de 5 de Febrero, lo primordial es fortalecer la movilidad sustentable en una de las avenidas principales de la zona metropolitana de Querétaro que conecta con el centro y el norte del país. No obstante, un asunto que no es menor son los camiones suburbanos que pasan por esa avenida y que no están contemplados para las estaciones que se edificaron.

La pregunta es qué pasará con este sistema de transporte que no está adherido al sistema Qrobús. Si bien los planteamientos del titular de la AMEQ, Gerardo Cuanalo, van en el sentido de incorporarlos al modelo, habrá qué ver cómo es el planteamiento, pues estas unidades conectan con zonas de Guanajuato como San José Iturbide. En aquella entidad, hay otras legislaciones y habrá que buscar dentro de la normativa cómo pueden entrar a este modelo.

También estará a prueba la voluntad política de los concesionarios en adaptarse a estos cambios en materia de movilidad para la zona metropolitana. Se requiere que todos los actores pongan de su parte para fortalecer la movilidad de Querétaro que crece a pasos agigantados.