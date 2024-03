Atreverse a innovar: Miguel Flores

Miguel Ángel Flores/Lo bueno, lo malo y lo peor

LO BUENO

Arrancaron las campañas federales y finalmente los ciudadanos podremos conocer las propuestas de quienes pretenden dirigir el rumbo del país, y de quienes pretenden establecer el marco legar para garantizar la mejor calidad de vida para los mexicanos. Es momento, para que a partir de ahora se tome nota de cada promesa de campaña, de cada compromiso con el ciudadano. En grupo AD Comunicaciones llevaremos registro de cada proyecto, obra, acción o programa con el que los candidatos buscarán convencer a los electores para que les confíen su voto. Después, quien gane tendrá que rendir cuentas, a través del monitor de promesas buscamos innovar en el cumplimiento y eficiencia de nuestros gobernantes y representantes.

LO MALO

Los presidenciables y los candidatos a las cámaras de diputados y senadores ya están en campaña, pero en estos pocos días no han ofrecido nada nuevo o innovador. La estrategia es la misma de otras campañas. No hay innovación. Mítines, reuniones, panfletos, miles de folletos, camisetas, gorras, banderas, y miles de productos con el color del partido y el nombre del candidato. ¿Y sus propuestas? Nuestro sistema democrático permite que el candidato más popular pueda ser el que resulte con más votos, esto no significa que sea el más preparado, la historia tiene ejemplos contundentes de ello. Urge innovar con campañas que privilegien la propuesta, pues el recurso que se gasta en playeras, banderas y gorras, es el dinero de todos los mexicanos.

LO PEOR

90 días no es mucho tiempo para hacer campaña, en este periodo es necesario llegar a la mayor cantidad de ciudadanos para presentarse, darse a conocer y proyectar sus propuestas de campaña. Por eso, causa ruido que haya candidatos que prefieran distraerse de sus objetivos para pasar lista en otros eventos, dejar su compromiso con el ciudadano para atender primero asuntos de partido, y peor aún, dejar plantados a los ciudadanos por atender compromisos ajenos. El ciudadano ya se da cuenta de ello y sancionará con su voto la guerra sucia, la displicencia, el desgano, la apatía…