Asteriscos: Claudia Sheinbaum, ‘Chema’ Tapia y Morena en Querétaro

SALDO NEGATIVO

La candidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, no se llevó de Querétaro las mejores impresiones, incluso podría decirse que se fue preocupada, no solamente por la convocatoria que no alcanzó los números prometidos, sino por el ambiente que ha montado la directiva estatal y la pugna interna por las candidaturas locales. Fue notoria la estrategia de los aspirantes que fueron a tomarse la selfi con la candidata para sumar puntos en su “nominación”, así como la exclusión a la morenista Paloma Arce.

CERCANÍA

Mientras en Morena lo rechazaron por no ser militante y contraponerse a los intereses de otros aspirantes, la candidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum volvió a expresar su cercanía hacia el candidato del Partido Verde Ecologista, ‘Chema’ Tapia, pues la exjefa de Gobierno de la Ciudad de envió una felicitación a Mónica Tapia, hija del político y empresario. El motivo: la participación de la niña representando al estado de Querétaro en la Olimpiada de Matemáticas Carl Friederich GAU55, cuya etapa nacional se celebró este domingo en Mazatlán, Sinaloa.

IMPOSICIÓN

Un par de lonas en la fachada de las instalaciones del partido Morena en Querétaro pusieron en evidencia el descontento de algunos militantes de la 4T que están en contra de que Arturo Maximiliano García vuelva a ser el candidato de Morena. Más allá de su pasado panista, los morenistas reclaman que no se le dé prioridad a los de casa. Pese a los comentarios de la dirigencia que minimiza el problema, hay división y fractura interna en el partido guinda.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor.