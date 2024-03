Así es el futbol: El Gallo 12

Con espolones de gallo…

Cuando garantizábamos que le pegaríamos al Santos, en casa, salimos con “nuestro domingo 7” y nos endilgan una dolorosa derrota. Cuando “hasta firmábamos”, por lo menos, un empate vs. Pachuca, allá en su estadio, sorpresivamente, nos traemos el triunfo. Victoria que no solo nos llena de plácemes a la afición plumífera, sino que por el momento nos saca de la “zona de multas” superando, por un partido a Mazatlán, tres partidos a Tijuana y cuatro a Juárez (quién tiene uno pendiente), si tomamos en cuenta que solamente le restan seis jornadas al torneo, pareciera que podríamos dejar de preocuparnos por ser el último lugar del cociente para concentrarnos en clasificar al famoso “play in” o incluso evitarlo.

¿De qué depende no pagar ninguna multa? Hoy, solamente de nosotros mismos, y el primer paso sería ganarle aquí a Juárez, situación que parece “no difícil” porque como se han dado las cosas en el torneo, ellos apenas cuentan con tres unidades y vienen a visitarnos, ¿la víctima propicia? Nosotros no estaríamos tan seguros, porque si nos confiamos, si creemos que será un encuentro fácil y a modo, nos estaríamos equivocando, ellos saben lo que se juegan, también saben sumar, vendrán con “el cuchillo entre los dientes” y no, por ninguna razón, lo podemos tomar como un compromiso sencillo.

Se hace necesario que los nuestros se la crean, empezando por el cuerpo técnico, hay que salir al campo concentrados, entendiendo lo que vale este partido y que Juárez también lucha por… su no multa.