Denle al golf: Enrique Álvarez

Enrique Álvarez

Hay un video circulando en redes que muestra a un golfista y con voz en off (una voz que no corresponde a quien aparece a cuadro) dice: “A todos los que ma@*& con que este es un deporte para privilegiados, para banda desocupada, no se equivocan, se necesita lana, ustedes denle al fut”.

Aunque políticamente incorrecto, el video no miente. Aunque tampoco es un descubrimiento reciente. El golf, como el automovilismo, el cricket, el polo, el salto ecuestre, sky y varios más, son deportes difíciles de practicar por su costo, por sus instalaciones, por el equipo requerido y por el tiempo que se les debe dedicar.

A pesar de ello, el Golf en Querétaro ha encontrado tierra fértil para desarrollarse. El estado cuenta con 7 campos de golf de magnífico nivel, 5 de ellos en la capital y sus municipios colindantes.

Dejando de lado el tema deportivo, los campos de golf son un bálsamo para la ecología de la ciudad. Si bien es cierto requieren mucha agua para su mantenimiento, cualquier pulmón artificial de la ciudad requerirá mucha inversión para dotar a la ciudad de aire limpio. Y es este uno de los factores de los que se beneficia Querétaro el tener distribuidos por toda su extensión a Club Campestre, Balvanera, Golf Juriquilla, El Campanario y Zibatá.

Así que si puedes dedicar 5 horas a una ronda y pagar el campo, no lo veas como algo ajeno a ti. Prueba este deporte, te va a atrapar y podrás hacer tu reel usando ese audio de redes sociales. ¡Dale al golf!