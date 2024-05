Ya se la saben: Los Blanchet

Los Blanchet/Caldo de Cultivo

“Ya se la saben, mi gente”, es el grito de guerra de los asaltantes del transporte público que impunemente operan en la CDMX. Sin embargo, esta frase, que es usada en un contexto de delincuencia, podríamos aplicárnosla en otros sentidos y con más sabiduría. Por ejemplo, podríamos decir que, para efectos de la elección del próximo domingo ya nos la sabemos. A estas alturas, difícilmente podríamos alegar que no sabemos de qué van las dos opciones con posibilidades para la presidencia de la República, que no hay suficiente información sobre sus procedencias, antecedentes, reputaciones, historiales, declaraciones, acusaciones, sus actitudes de división y confrontación o de unificación, sus corruptelas, sus verdades o mitomanías, megalomanías, la ética y moral que muestran o de las que carecen, su cinismo, sus resultados o la falta de estos, etc.

Tampoco quedan dudas acerca del desenlace, producto de la victoria de una u otra opción, especialmente del bando morenista: el manoseo anunciado por su propia candidata a la Constitución, con vistas a completar el proyecto de concentración del poder sin contrapesos.

Nadie puede acusar que esta información no está disponible para todos, con todo y sus sesgos y la consabida necesidad del uso de nuestro juicio y discernimiento, pero ahí está.

Suficientemente dicho está que esta es la elección más trascendente de los tiempos recientes en la que se juega la continuidad del proceso de degradación de la vida nacional o la posibilidad de recuperación y la continuación de la incipiente democracia y de los equilibrios de poder que, aunque imperfectos hasta ahora, son obligatorios en un Estado de Derecho.

Y tal vez, por primera ocasión, la historia no solamente pondrá en su lugar al actual régimen, -como lo ha hecho con todos los anteriores-, sino también al sector votante que le permitió su llegada y, en su caso, permitiría su permanencia por seis años más en contra de toda lógica y como resultado de la división arengada desde el poder.

En el pasado reciente, los resultados electorales desastrosos solían achacarse a la desinformación. No es el caso actualmente. Ya no hay pretexto. Más que nunca, nos tendremos que responsabilizar por nuestra decisión. Ahora ya nos la sabemos.

Otro boleto

Siempre hemos dicho que Querétaro es un lugar diferente al resto del país. A pesar de que geográficamente está ubicado en el centro del territorio, rodeado de estados altamente conflictivos, se ha mantenido en pie y fuerte. Esto no quiere decir que no hayan permeado situaciones adversas, totalmente lógicas, dada la colindancia con estos estados, pero también existe un factor que no debemos perder de vista, y es el crecimiento poblacional que se ha desbordado de unos años a la fecha, siendo uno de los principales motivos de preocupación por muchos aspectos. Ante el progreso y las opiniones favorables sobre las ventajas de vivir aquí, el estado se volvió esperanza de vida para muchos que vivían en el miedo y la falta de empleo, dejándose caer a Qro. como granizada y sin previo aviso.

¡Pero un país entero no cabe aquí! Siendo realistas y sin afán de ofender, aquí ha caído de todo, desde gente de trabajo, educada y respetuosa, que se ha adaptado a los usos y costumbres de este bello lugar, hasta una buena cantidad organismos opuestos que han roto con la tranquilidad y el buen vivir de Querétaro.

Ante este preocupante fenómeno, nos hemos dado a la tarea de explicarles de manera insistente a los recién llegados -al puro estilo de los testigos de Jehová-, que Querétaro es otro boleto, que no es como ellos piensan y que no vienen a conquistar a los hijos de Conín.

Querétaro es un lugar en donde no importa lo mucho que haya crecido, sigue siendo un lugar con usos y costumbres, con historia, con familias fuertes y de renombre, un lugar donde todo se sabe, y si regresas con ínfulas de grandeza después de haber tenido la oportunidad de estudiar o trabajar fuera, la sociedad se encarga de recordarte tus raíces y ubicarte a cada paso que des. Te recuerda que aquí se dice “di”, que aquí no se llaman pambazos, sino guajolotas, que las gorditas son de migajas, que las quesadillas llevan queso y que Juriquilla queda ¡hasta allá!

Es por eso que para que Querétaro siga siendo especial y “otro boleto”, requiere que este domingo salgas votar. Porque como dice un posteo del historiador Francisco Martín Moreno: el próximo 2 de junio se aplicará a nivel nacional un examen de inteligencia. Hay que aprobarlo.

