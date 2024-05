Honestidad arbitral: Enrique Álvarez

Enrique Álvarez

Se coronó el América el pasado domingo, logrando su título décimo quinto de la liga del futbol mexicano. Mucho se ha hablado sobre la polémica decisión de marcar un penal que para muchos no fue falta.

Quisiera comenzar diciendo lo siguiente: Si tú crees que la decisión arbitral del penal fue premeditada y que el resultado del partido fue arreglado a favor del América, deberías de dirigir tu tiempo a otro entretenimiento. ¿Qué caso tiene ver el futbol cuando es una obra de teatro del cual ya conoces el final?

En otras palabras, confío en la honestidad arbitral y estoy consciente de que, así como el delantero falla unas increíbles, así como al portero se le escapa el balón más sencillo, así los árbitros fallan en sus decisiones, aunque vayan a ver las jugadas al VAR.

En el caso específico de la acción del penal en la final de la LigaMx, dando seguimiento a redes sociales, exárbitros y ex jugadores no se ponen de acuerdo sobre si fue bien o mal señalado. Si ellos, sin duda expertos en el deporte, no tienen consenso, entonces debemos ponérsela buena al árbitro.

El arbitraje es una actividad de toma de decisión instantánea, donde influyen el entorno del partido, los sentimientos del propio árbitro y el momento que se vive en el partido. Son decisiones basadas en percepciones y de acuerdo a una visión propia. Es imposible que su accionar sea perfecto, y sobre todo, que deje conformes a los perdedores. Pero es parte del juego, y tenemos que vivir con él.