El libro del sexenio: Mario Maraboto

Mario Maraboto

Dentro de no muchos años, cuando se hable del periodo presidencial que está por concluir, seguramente alguien escribirá un libro que describirá lo que sucedió en México entre 2019 y 2024.

Seguramente el libro recordaría que durante ese lapso se vivió un gobierno “totalmente infiltrado por la delincuencia, con funcionarios corruptos y cómplices de las organizaciones criminales… no es exagerado sostener que durante ese gobierno imperó en México un narcoestado” y lo sustentaría citando diferentes investigaciones periodísticas de medios internacionales; el párrafo cerraría con algo como: “De lo que no existe duda es de que no sólo fue una idiotez o un error garrafal, sino una enorme y tremenda tragedia que afectó a muchos y al país”.

Un capítulo se dedicaría a la estrategia de seguridad basada en: “Abrazos no balazos” y criticaría que “Aunque los datos hablaban por sí solos, es obvio que esta absurda y desquiciada estrategia no debe repetirse nunca más y que no se debe permitir jamás poner en riesgo de manera irresponsable ni la vida ni el prestigio de los integrantes de las Fuerzas Armadas, ni utilizarlas para cometer excesos, violar derechos humanos y ejecutar órdenes cobardes e inhumanas”.

Al hablar un poco sobre el perfil del entonces presidente probablemente diría que “la falta de principios y el fanatismo conservador puede llevar a cualquier persona con poder a emprender acciones represivas con odio enfermizo” y que tal fue la manera en que conducía sus conferencias mañaneras, especialmente hacia el final de su sexenio.

Por lo que se ve, las cosas podrían empeorar y el libro comentaría que “los males que atormentan a la nación y aquejan a la mayoría de los mexicanos han sido causados por el pequeño grupo que realmente manda y decide sobre los asuntos públicos del país, que se ha apoderado de todo: de las instituciones políticas del Estado, de los bienes nacionales y del presupuesto público” , tal como sucedió en el sexenio de AMLO: sólo él mandaba y se apoderó de todo lo que pudo, incluyendo el presupuesto federal en apoyo a los negocios de sus hijos.

Luego expresaría algo como: “Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos cupulares y corrupción. Los legisladores, líderes y funcionarios públicos están alejados de los sentimientos del pueblo; sigue prevaleciendo la idea de que la política es cosa de los políticos y no asunto de todos”.

El colofón sería: “Y como es evidente, el país ya no soporta más de lo mismo, se requiere un cambio profundo. Pero todo indica que quienes se sienten amos y señores de México no quieren ceder en nada. Por el contrario, están obcecados en continuar con el saqueo, aunque terminen de destruir a México”, tal como sucedió al finalizar el gobierno de AMLO.

Terminado el proceso electoral 2024 es evidente que habrá mucho material para otro libro similar sobre el nuevo gobierno. Nota: Los entrecomillados son tomados del libro “¡Gracias!” de Andrés Manuel López Obrador en referencia a su némesis. Lo que te choca… te checa!!