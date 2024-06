Presidenta: Roberto Mendoza

Roberto Mendoza

“Comprendo que la mentira es engaño y la verdad no. Pero a mí me han engañado las dos”.

Antonio Porchia.

El domingo vi muchos ciudadanos que desde temprano fuimos a votar y estuvimos exigiendo a los funcionarios de casilla que se apresuraran con la instalación de la casilla, una fila larga de personas estábamos esperando, mi percepción era que iba a haber una gran participación que a duras penas iban a alcanzar las boletas, había visto las imágenes de España, de Francia, de la participación en la Unión Americana… pero no, al momento de terminar este texto, con el 86 por ciento de la votación la participación es del 60 por ciento, es decir, cuatro de cada diez mexicanos decidió no votar.

Hubo un domingo que se abarrotó el zócalo con una marea rosa, llegué a sentir que había un movimiento que podría cambiar las cosas en el país, la advertencia me llegó el domingo cuando escuche de alguien: no voy a ir a votar, no le entiendo, eso de las coaliciones no me gusta, no creo que deba haber tanta mezcla de ideas, por eso, no voy a votar. Otra persona me dijo: Aun no decido mi voto, no estoy seguro por quién votar.

Vi y sentí lo que quería, pero no la realidad, ni las advertencias y las evidencias. La política mexicana no ha cambiado, por el contrario, se sigue eligiendo con la misma idea de hace muchos años, las encuestas no estaban mal. Ganó quien pudo obtener más votos y así es exactamente la democracia, las múltiples ideas sobre si se hubiera hecho esto o aquello han quedado atrás y ya no existen.

Ayer nos levantamos en un México nuevo y lo celebro, vamos a tener por primera vez una presidenta y eso, sin la menor duda es esperanzador. Votamos y entre todos decidimos este resultado. Demos el peso que tiene esta decisión, todos ganamos un futuro, de alguna manera tenemos que extender la mano y continuar con nuestra vida, más retos vendrán, los descifraremos igual que siempre. Vamos pues a caminar, si se puede a buen paso y a seguir trabajando, con una esperanza que se acaba de renovar. Bienvenida presidenta.