Asteriscos: Querétaro Seguro, Roberto Cabrera y René Mejía

PIERDEN REGISTRO

El partido Querétaro Seguro, el Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática estarían perdiendo el registro local al no conseguir el porcentaje mínimo del 3 por ciento de la votación. Pese a que hay que esperar los números oficiales de las secciones distritales, poco se podría hacer para exprimir las actas y llegar a los votos necesarios. Aún así, la dirigente del recién creado partido, Querétaro Seguro, Connie Herrera, se mantiene optimista.

SAN JUAN DEL RÍO

En el municipio sanjuanense, los resultados electorales arrojaron una muy pequeña diferencia entre el candidato del PAN, Roberto Cabrera, y el candidato de Morena, PT y PVEM, Juan Alvarado. Este último ya se declaró ganador de la contienda con 188 votos más que la opción panista, pero nada está definido. Los panistas en unidad afirmaron en rueda de prensa que defenderán los votos de los sanjuanenses y la ventaja para su perfil. Esto se resolverá seguramente en los tribunales.

SIN REELECCIÓN

Luego de la jornada electoral del pasado domingo, los electores no refrendaron a los alcaldes que buscaron la reelección como presidentes municipales. René Mejía perdió la reelección en Amealco; ahora gobernará Movimiento Ciudadano. Manuel Montes perdió la reelección en Colón, donde también el partido naranja dio la nota. En Huimilpan, el edil Juan Guzmán tampoco fue refrendado por los electores. En Arroyo Seco, Ofelia del Castillo Guillén tampoco fue favorecida. En Ezequiel Montes, Guadalupe Pérez no podrá extender su mandato; perdió la reelección por muy poco ante la opción de la 4T. En San Juan del Río, el resultado no está definido.

