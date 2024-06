A 45 días: Iván Torres

Iván Torres/Rotaciones

Gracias a AD Querétaro por permitir mi ausencia en estos largos 90 días. Regreso con el gusto de analizar las próximas competencias deportivas de un verano, ya de por sí caliente, gracias a las temperaturas prevalecientes en los últimos días.

Tendremos mucho futbol con la EuroCopa 2024 y la Copa América. El futbol europeo nuevamente abre sus puertas para ver los avances que han tenido en los últimos años, estas selecciones que se presentarán en Alemania a partir del 14 de junio, siempre son un laboratorio para apreciar las estrategias, la calidad técnica y física de sus jugadores, sus equipos, su mercadotecnia.

Se aprende viendo, escuchando, practicando. Creo que será un gran torneo, muy emocionante desde el punto de vista de la fuerza e intensidad que las selecciones imprimen en la disputa de cada balón, en cada jugada. Por otro lado, no quiero adelantarme pero no será una buena Copa América para México, la verdad es que desde Qatar, no se ha hecho mucho diferente. Respeto lo que ha realizado Jaime Lozano, pero a nivel global, la Liga Mx, no ha cambiado en nada lo que se venía haciendo antes del mundial del 2022, así que no se puede esperar un resultado diferente.

Finalmente en 45 días comienzan los Juegos Olímpicos de París, creo que habrá sorpresas con la representación mexicana, en tiro con arco, nado sincronizado, caminata 20 kms y Tae Kwon do. A esperar.