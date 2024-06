De Armando Palomas, Buka y Ácido Pantera: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

Antes de su concierto de anoche en Querétaro, el último de su carrera en esta ciudad, Armando Palomas escribió: “Muchas personas me dicen: ‘Ten cuidado, muchas personas se jubilaron y se nos fueron de inmediato, no puedes dejar, así de sopetón, todo lo que hiciste durante más de treinta años’. Y la respuesta es: ‘Claro que lo haré, en estos momentos, los escenarios me alejan más de la vida y solo yo sé lo que cargo en mi corazón’. Es por eso que me iré contento, cuando comencé en esto, jamás pensé en la fama y la fortuna, afortunadamente puedo decir que lo logré…”

Ayer, Palomas se fue contento de Querétaro y dejó contentos a sus seguidores queretanos que agotaron el boletaje. Sus canciones fueron cantadas a todo pulmón. Su nombre fue vitoreado entre tema y tema. Cada vez, más fuerte entre chela y chela. Quienes asistieron al Club Latino serán parte de un documental de la gira de ‘La Golondrina’, que incluirá un nuevo disco de canciones inéditas, algunas de ellas, inspiradas en esta despedida.

Y, aunque Armando Palomas ya no pisará los escenarios, su obra ha trascendido y trascenderá el tiempo y las generaciones.

En más actividad, quedó definido el calendario para la tercera edición del festival Querétaro Experimental.

Aunque habrá danza y teatro, específicamente en la parte musical, este sábado, de 18:30 a 19:30 horas, se presentará el proyecto queretano Buka con su espectáculo ‘Entre sueños’. Se trata de ‘livelooping’ apto para todo público, en el que se integran sintetizadores, cajas de ritmos, bajo y voces y con el que se combinan géneros como reggae, indie, pop, house y ritmos diversos.

Ahí mismo, pero de 21:30 a 22:30 horas, desde Colombia, llega Ácido Pantera, que, el mes pasado, fue parte del festival Tecate Emblema y que cierra su gira en el país con esta presentación. Esta es una banda de música electrónica tropical que está integrada por Diego Sierra, Juan Correal y Yeyo Vázquez, quienes incitan al baile y la fiesta con interesantes mezclas que sirven como perfecto cierre al primer fin de semana de este festival.