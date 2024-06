La mayoría fantasma de MORENA en QRO: Kike Mireles

Kike Mireles

Dime de qué presumes y te diré de qué careces, MORENA Querétaro no se ha cansado de gritarle al viento que tiene mayoría “aplastante” en el congreso local y lo hace, sin tomar en cuenta que aún hay dos diputaciones impugnadas y además, muy a su estilo sin hacer bien las cuentas.

La resolución de las impugnaciones puede cambiar la estructura del congreso en cualquier momento, pero analicemos el escenario actual.

Morena hoy tiene 9 diputaciones y sumando al PT 2 más, el PAN, PRI y MC suman las mismas 11, mientras el Verde 3 más.

Entonces, el Verde sería el partido bisagra y aquí en Querétaro, históricamente el Verde nunca ha sido muy afín de votar en bloque con los morenistas, tiende a tener voto cruzado.

Entonces, son tres diputaciones que hoy no pueden ser contabilizadas del lado morenista, no olvidemos que el Verde corrió solo incluso en candidaturas fuertes como la del Senado.

A esto, súmele que el PT no está nada contento con MORENA pues les quieren imponer un morenista como petista y con esto el PT está perdiendo una pluri, les digo, la cosa no está facilita, y esa unidad 4T que tanto presumen, al menos en Querétaro, no es lo que dicen que es.

Y ya de pilón, a los morenistas se les olvida el oficio de negociación política del gobernador, recordemos que Mauricio Kuri fue coordinador de senadores del PAN en el primer trienio de AMLO, un escenarios para nada fácil, y en donde destacó por lograr acuerdos tanto con partidos de oposición como con el oficialismo, su oficio político durante su encargo lo catapultó a la gubernatura de Querétaro, así que de que el Gobernador sabe manejar escenarios adversos a nivel legislativo sabe, y lo sabe bien.

La “Fiesta” Morenista que tanto anuncian, podría ni llegar, por más estridente que sea su ruido, al final se les puede venir un lío. Aguas.