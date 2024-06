El Espíritu y la Esposa: El Observador

La voz del vicario de Cristo

Versículos que hablan a nuestro corazón es bueno repetirlos y rezarlos durante el día. Los salmos son oraciones “para todas las estaciones”: no hay estado de ánimo o necesidad que no encuentre, en ellos, las mejores palabras para convertirlos en oración. A diferencia de todas las demás oraciones, los salmos no pierden su eficacia a fuerza de repetirlos, al contrario, la aumentan. ¿Por qué? Porque están inspirados por Dios y “espiran” Dios cada vez que se leen con fe.

Si nos sentimos oprimidos por el remordimiento y la culpa porque somos pecadores, podemos repetir con David: “Ten piedad de mí, oh Dios, en tu amor; / en tu gran misericordia” (Sal 51,3), el salmo 51. Si queremos expresar un fuerte vínculo personal con Dios, decimos: “Oh Dios, tú eres mi Dios, / desde el alba te busco, / mi alma tiene sed de ti, / mi carne te anhela / en una tierra seca, sedienta y sin agua”, salmo 63 (Sal 63,2). No es por casualidad que la liturgia ha incluido este salmo en las laudes de los domingos y de las solemnidades y, si nos asaltan el miedo y la angustia, estas maravillosas palabras del salmo 23 vienen en nuestro socorro: “El Señor es mi pastor […]. Aunque pase por valle tenebroso, / no temo ningún mal” (Sal 23,1.4).

Los salmos nos permiten no empobrecer nuestra oración reduciéndola solo a peticiones, a un continuo “dame, danos…”. Aprendemos del Padre Nuestro que, antes de pedir “el pan de cada día”, dice: “Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad”. Los salmos nos ayudan a abrirnos a una oración menos egocéntrica: una oración de alabanza, de bendición, de acción de gracias y también nos ayudan a convertirnos en la voz de toda la creación, haciéndola partícipe de nuestra alabanza.

MT