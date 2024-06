De post punk californiano y una velada sudamericana: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

La banda californiana Sextile atraviesa por uno de sus mejores momentos musicales. Su regreso a Querétaro el viernes 21 de junio, al Museo de la Ciudad, demostró que Brady Keehn, Melissa Scaduto y Cameron Michel, han logrado una cohesión sonora de alto nivel con una fusión de EBM, techno y post punk, que los coloca como uno de los actos en directo más destacados de su género en la actualidad.

Una pequeña pero intensa gira que además de Querétaro pasó por Ciudad de México y Guadalajara, que incluyó nuevos temas de su más reciente disco, “Push”, lo que significó un set más completo a comparación de su anterior visita en 2022. Así, los asistentes fueron sorprendidos por un show más potente que provocó una buena dosis de baile sin control.

Regreso que también sirvió como pretexto para conocer en directo a Nuxx Vomica, proyecto electrónico, principalmente con base en el techno, de la músico y artista visual, Madeline Seely, quien se convirtió en el preámbulo perfecto de una noche de altos decibeles y mucho baile, que ya le hacía falta a la escena alternativa queretana y que bien valió el costo del boleto.

En los eventos gratuitos de la ciudad dentro del Querétaro Experimental, en el plano musical, también el viernes, en la delegación Félix Osores, se presentó la banda queretana Octopolar para dar una muestra del talento local con su rock alternativo.

En el centro, el sábado, se preparó una noche sudamericana con el reggae de Alika desde Argentina, Pedrina desde Colombia y La Mafiandina desde Ecuador y OctoPolar con la presencia local, quienes reunieron a un gran número de personas en el Jardín Guerrero desde la tarde y que armaron una buena velada musical hasta ya entrada la noche.

Y en los anuncios nacionales, la semana destacó por el regreso de Paul McCartney a México con su gira “Got Back” para el mes de noviembre a Monterrey y CDMX, conciertos que dan la oportunidad de presenciar a la leyenda británica fundadora de The Beatles. Para quienes no lo han visto en directo, sus conciertos son una gran experiencia y vale cada peso que se pague por el boleto.

Además, también se anunció la edición 2024 del festival Corona Capital, uno de los mejores festivales del país tanto por la cantidad como la calidad de quienes integran el cartel. Ahí repetirá Paul McCartney con una versión más recortada de su show, pero se suman actos esperados como Green Day, Toto, New Order, Queens of the Stone Age, Iggy Pop, The Mars Volta, Blonde Redhead, St. Vincent, entre muchos otros proyectos que han emocionado a los melómanos mexicanos.

Es un festival que genera un importante flujo de turismo musical para la Ciudad de México y claro que varios queretanos estarán presentes.