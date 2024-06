Qué pena con los venezolanos: Los Blanchet

Los Blanchet /Caldo de Cultivo

En diferentes eventos a los que hemos asistido durante los último años, tuvimos el gusto de coincidir con algunos inmigrantes venezolanos, gente amable y agradable que, sin necesidad de mayor preámbulo, nos manifestaban su preocupación acerca del destino político de México, que claramente apuntaba a convertirse en algo similar al de su país, del que tuvieron que emigrar por las razones conocidas por todos, aunque años atrás ellos mismos, incrédulos, rechazaban la posibilidad de que Venezuela se convirtiera en otra Cuba, de la misma manera que millones de mexicas todavía niegan la posibilidad de un México venezolanizado, ruta más que cantada por el mismo presidente y reforzada con su abierta amistad con los dictadorcetes de la región, a quienes admira.

Pero la mayoría votante se decidió a favor de la concreción de ese proyecto, unos por convicción y otros más forzados, comprados o amenazados, como se demostró gráficamente, por lo que lo único que queda por ver es el porcentaje de avance en la construcción del régimen de corte castro-chavista en los próximos meses, el cual se verá más cercano al 100% una vez que se realice el anunciado desmantelamiento y reconstrucción a modo del Poder Judicial junto con la militarización oficial de la Guardia Nacional, precedidas ya por la toma y reducción de las instituciones independientes y el ataque a los demás contrapesos, incluida la prensa crítica.

Por último, y sólo por curiosidad, queda preguntarse qué harán los inmigrantes venezolanos avecindados libremente en nuestro país. ¿Se quedarán a ver la misma película (o debo decir, churro) que ya se chutaron o emigrarán de nuevo a otro país en la búsqueda de una vida mejor?

Qué vergüenza con ellos. Nos lo advirtieron.

De la agonía al éxtasis

Hace una semana nos ahogábamos de calor y hoy nos ahogamos con agua. Esto, para los expertos en el tema meteorológico, era algo esperado y medido, pero para los de a pata, siempre se vuelve terrorífico.

Supuestamente somos seres que venimos a este planeta con las características adecuadas de adaptación a todos los cambios y fenómenos que la Tierra presenta de manera natural y cíclica, dando por sentado que como especie tenemos el conocimiento empírico e intuitivo sobre la naturaleza para sobrevivir como lo hacen los animales o como lo hacían nuestros muy antiguos ancestros. Hoy por hoy no es así, y está más que demostrado. Somos tecnológicamente avanzados, pero una especie atrasada en el conocimiento de nuestra naturaleza, y en cuanto suceden estas cosas, primero nos quejarnos, después nos apanicamos y por último culpamos a Dios, porque seguramente nos está castigando por seguir en nuestro empecinamiento en destruirla. Ok, ok, para que no se me ofendan, existen sus honrosas excepciones.

Citaré a Querétaro, ya que desde hace unos meses no he salido a otro lado -indirecta para Marido, para que me saque de vacaciones-. El cambio climático nos llevó de la agonía al éxtasis de un día para otro, después de semejantes calorones y sequía por la que por más de un año cruzamos, que nos tenía preocupados, derritiéndonos y de muy mal humor. Hoy, por fin, nos llegó la tan esperada y bendita lluvia.

Me llama la atención cómo llueve Querétaro. Llueve por cortinas. Puede estar lloviendo en Milenio III y estar seco en Carretas. Aunque cuando Tláloc decide que es parejo el cubetazo, es tiempo de sacar los remos, el periscopio o de plano quedarse en casa a poner cubetas en las goteras o costales en las entradas. ¡Felices lluvias!

Le esperamos hoy miércoles a las 9:00 de la noche en la KJeta por el Canal 10 de RTQ en señal abierta y de cable, y por streaming en rtq.mx. También le recordamos que tenemos una cita la próxima semana aquí…para echarnos otro caldito.

