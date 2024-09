La batalla que sigue: Los Blanchet

Los Blanchet/Caldo de Cultivo

Llegó el día. Se renuevan las Cámaras y comienzan nuevas batallas que se antojan difíciles, titánicas, en congresos tomados por burdas mayorías calificadas serviles al ejecutivo, como en drama cinematográfico sobre la caída de las naciones y sus retrocesos históricos.

En este escenario de pesadilla, Querétaro habrá de jugar un papel importante. En el Senado inicia la nueva bancada panista con Lupita Murguía merecidamente nombrada como su coordinadora con base en su muy destacada trayectoria legislativa en ambas Cámaras, al lado de Agustín Dorantes, quienes ya comenzaron a dar la batalla puntual en el debate legislativo. Por su lado, el regreso de Ricardo Anaya no pasará desapercibido, pronosticándose que, dada su acostumbrada combatividad, será una piedra en el zapato para la nueva inquilina de Palacio Nacional.

Y, por supuesto, Septiembre también arrancó con el stand-up del último informe de AMLO, quien nunca tuvo miedo al ridículo y menos a días de dejar el cargo nominativo (que no el de facto, porque seguirá gobernando tras bambalinas, como todos sabemos), con un discurso triunfalista que nada tiene que ver con los hechos. Líder y pueblo delirantes. Gris fotografía de lo que ya es este país.

Por su parte, en tierras queretanas, el gobernador Mauricio Kuri realiza los consabidos cambios de medio término en su gabinete, reforzándolo con figuras de experiencia y resultados comprobados, como Alfredo Botello y Luis Bernardo Nava en la Coordinación de Asesores y la Secretaría de Desarrollo Social, respectivamente. Sabe de la importancia de consolidar en la segunda mitad de la administración el trabajo ya realizado y hacerlo de forma contundente para seguir avanzando.

Éxito para Querétaro.

Sorpresas

Muchas veces la mente nos puede adjudicar algún tipo de información totalmente equivocada cuando uno se encuentra bajo estados de ánimo alterados, que pueden ir desde la depresión a la felicidad, pasando por algunas otras. Pero lo que más importa y pesa es cuando la vida, a quien no se le puede engañar, nos coloca de frente con la realidad.

En ese momento todo cambia y nos lleva primero a decirnos a nosotros mismos una gran cantidad de reproches altisonantes. Después de la moral golpiza, pasamos a dar giros en nuestras decisiones y conceptos, ya que debemos reconocer que equivocarse es una condición humana que no se debe juzgar, a menos que no se corrija el camino y se afronte la verdad por dura que sea y se decida quedar ciego en la blanda ignorancia.

Toda esta reflexión filosófica no es más que la justificación mas rebuscada que encontré para lo que nos sucedió hace un par de días a Marido y a mí. Quienes hacen favor de leernos recordarán a ‘Cala’, la gatita que rescatamos frente a nuestra puerta. Pues bueno, les cuento: cuando esta cosita peluda entró a nuestro hogar, sólo atinamos a saber que era un ser felino, pequeño, hambriento y desprotegido que maullaba como si no hubiera un mañana, por lo que dedujimos que era niña, ya que las gatitas suelen maullar de manera más constante, por no decir “annoying”.

Por eso primero la llamamos Lana y después Cala (lana fue lo que gastamos en todos sus aditamentos).

Todo era Cala, por aquí, nena por allá, pero la sorpresa vino cuando estando recostad@ en mis piernas, por primera vez tuvo la confianza de girarse boca arriba, y… la vida te da sorpresas, sorpresas te la vida, ¡ay Dios! Me percaté que lo que creíamos era una felina del sexo femenino, contaba con una extra parte en el inventario no correspondiente a lo que de inicio nuestra mente nos hizo creer. En ese momento, cruzamos por lo narrado en los párrafos anteriores y de inmediato procedimos a ajustarle el nombre: de Cala a Cali, entendiendo ahora con más claridad su personalidad y comportamiento.

Moraleja: las cosas no suelen ser lo que parecen o lo que uno cree que son, y menos en el reino animal.

