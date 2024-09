Con todo respeto: es usted una burla: Mario Maraboto

Mario Maraboto

Seguramente todos, en algún momento, hemos sido víctimas de una burla, o nos hemos burlado de alguien. En cualquier caso, un burla proyecta los resentimientos de quien la profiere y siempre resulta ofensiva.

Dicen los psicólogos que, las personas que se burlan de los demás, generalmente tienen heridas muy profundas que no han sabido o querido sanar, ya sea falta de afecto o abusos psicológicos que hayan sufrido en alguna etapa de su vida.

Existe el burlador tímido que inventa defectos en los demás para expresar una forma de superioridad; peo también hay el burlador narcisista, cuyo objetivo es ganar o consolidar reconocimiento y, al burlarse, hostiliza enfatizando la burla con gestos faciales o corporales, enmarcados en una risa igualmente socarrona.

Durante los últimos seis años, la sociedad mexicana ha enfrentado en silencio -lo digo con respeto-a un burlador narcisista que día tras día, aprovechando el poder de su posición y la amplia cobertura que los medios de comunicación le dan a sus expresiones, se ha burlado de ella, “con todo respeto”.

Se ha burlado de la clase media “que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista”, o de los pobres como cuando expresó: “Ayudando a los pobres va uno a la segura… no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”. Como niño chiquito, exhibió un video en donde el líder de FRENA (Frente Nacional AntiAMLO), Gilberto Lozano, se cae de la silla: con la risa a flor de labios expresó: “Quien se junta con el diablo le va mal”.

Soltó una carcajada siniestra luego de expresar “Ahí están sus masacres” al leer el encabezado de un diario nacional que hablaba sobre el tema; y se ha burlado de las marchas ajenas a su movimiento, calificando a los manifestantes de “fifís”, “manipulados”, “se disfrazan de demócratas”. Pero también lo ha hecho con sus allegados: En tono de burla, se refirió a quien eligió para sucederlo como “Claudia Carlota de México” y a sus allegados que se acreditan como periodistas y le aplauden, en “agradecimiento” les ofreció un desayuno compuesto por un huevo y un bolillo (de dignidad ni hablamos).

Pero el culmen de sus burlas se dio el 1 de septiembre cuando, durante su último “informe” tuvo expresiones como: -“Estamos viviendo en una auténtica democracia”, “Cumplimos en no aumentar en costos reales los precios de los combustibles y en algunos casos se redujeron”, “no hay masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie…”, o, lo increíble: “Este sistema de salud pública, ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca, no, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca”.

En el colmo de la burla, dos días después, cuando le preguntaron si lo había dicho en broma respondió: “No, no” “¿O fue para hacer enojar a sus opositores?” Le repreguntaron y respondió: “También. No para hacerlos enojar, sino … para que tuvieran algo que decir, porque luego se enojan mucho y dicen: ‘A ver qué le sacamos’. Entonces, yo, yo, yo les voy a dar nota, a ver, ahí va, ahí va. Les di dos o tres: les di esa y les di lo de la votación”. Y así ha seguido: el jueves pasado dijo que “no hemos tenido asesinatos de periodistas… ni de políticos”.

Con todo respeto, como él mismo dice antes de burlarse, usted y su gobierno han sido una burla no sólo hacia aquellos que creyeron aquello de “por el bien de todos, primero los pobres”, sino a la inteligencia de las personas.