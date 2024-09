Mejorar a México: Roberto Mendoza

Roberto Mendoza

La reforma al poder judicial se está discutiendo en la Cámara de Senadores, es una reforma que va a transformar el Status Quo de la nación; uno de los tres poderes que conforman el entramado del Estado mexicano, será cambiado. Sí urge un cambio en el poder judicial, sí tiene que cambiar la manera en que se imparte la justicia en el país, pero la reforma que se está discutiendo no busca mejorar la manera en cómo se dicta la justicia, sino quién va a hacerlo. Claro que la persona tiene importancia, pero ¿No importa más poner claras las reglas para que la justicia sea posible para todos?

¿Por qué estamos discutiendo esto? Porque el presidente quiere politizar el poder judicial. Él cree que el régimen del partido Morena prevalecerá y se mantendrá en el poder por muchos años ¿Qué pasara si no lo logran? ¿Qué pasa si dentro de pocos años hay un cambio político y entonces los jueces, en ese momento votados, estén por motivos de popularidad, a favor de otro partido político?

El presidente nos ha dividido, creó una estrategia de comunicación en donde uno debe escoger: o está a favor de sus decisiones o está en contra. Ha sido exitosa en convencer alrededor de 36 millones de personas de 100 millones de electores, no son mayoría, lo que pasa es que 39 millones, no están interesados en participar en política, no les convence, ni la estrategia del presidente, ni las acciones y promesas de la oposición.

Por ahora, poco más de 61 millones de mexicanos estamos en conflicto, unos ven en esta reforma la respuesta a sus demandas de justicia, otros ven en ella un atisbo de dictadura, los otros 39 millones quizá estén dedicados a buscarse la vida, a entretenerse y a no querer saber, mucho menos participar en un conflicto. Quizá cuando esta reforma les afecte directamente cambien de opinión y por lo menos una porción de ellos decida participar, vote y se cambie el gobierno. El nuevo espero, no tenga una estrategia electoral como base de su administración, sino una que fomente la unidad, donde todos tengamos un objetivo: Mejorar a México.