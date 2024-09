Retomamos el torneo: El Gallo 12

Con espolones de gallo…

Después de ‘otra pausa’, ahora por la fecha FIFA, se reiniciará el Apertura 2024 para el próximo viernes visitando al ‘Equipo de la Franja’. Hemos escuchado comentarios, “si no es ahí, cuándo”, y la verdad no nos gustaría pecar de optimistas, Puebla ha estado dando buenos partidos, no en balde aparecen en la tabla general, en el 10.° lugar. Así que lo menos que podemos es confiarnos.

No hemos digerido el empate, casi de último minuto, que nos arrebató dos puntos que ya se sentían en la bolsa. El equipo presentó otra cara, bueno… hasta Preciado (21) jugó mejor y se destapó con un golazo, pero luego vino su pecado y en el minuto 46 nos dejó con 10. Si bien al principio del encuentro en la defensa central tenían una avenida de ocho carriles, conforme pasó el tiempo se asentaron y cerraron filas.

Vimos un arbitraje tendencioso, la expulsión nos pareció rigorista y sentimos que dio demasiado tiempo de compensación, nueve minutos, parecía que iba a pitar, “hasta que empataran”.

Fueron casi dos semanas que ojalá se hayan aprovechado para que los nuevos elementos entiendan el estilo de juego para esta temporada y ya por fin empecemos la cosecha de puntos que tanta falta nos hacen. La afición sigue sin entender, por qué nos tienen tan abandonados a “la buena de Dios”.

El más sentido pésame por el fallecimiento de un miembro destacado de la Resistencia, Francisco Delgado ‘el Taque’. Pésame que no vimos por parte de la Directiva en ninguna de sus redes sociales… cada día alejan más al equipo de la gente.