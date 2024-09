Las variantes del grito: Mario Maroboto

Mario Maraboto

Indudablemente la celebración cívica más importante de los mexicanos es la rememoración del grito de Miguel Hidalgo, para arengar al pueblo a iniciar la lucha por la Independencia de México. Curioso que celebramos el comienzo de la guerra de 1810 y no el triunfo en 1821, que fue cuando finalmente México se convirtió en un país independiente.

No sabemos con precisión cómo fue tal arenga, pero varios historiadores coinciden en que posiblemente gritó: “mueran los gachupines”, “muera el mal gobierno”, “Viva la América libre”, “Viva la Virgen de Guadalupe”. No fue hasta 1825 que el presidente Guadalupe Victoria realizó la primera celebración formal del Grito de Independencia, para conmemorar los actos realizados por Miguel Hidalgo, José María Morelos y los demás héroes que dieron su vida durante este conflicto.

Desde entonces, cada año, excepto en 1843 por la invasión norteamericana, se celebra el Grito de Independencia el 15 de septiembre, cuando el presidente emula el grito de Hidalgo. Cada presidente lo ha hecho con su propio estilo y con agregados según las circunstancias, gustos o caprichos, fuera del protocolo oficial.

En la época moderna, José López Portillo exclamó: “¡México ha vivido, México vive y México vivirá!”, Carlos Salinas de Gortari incluyó personajes históricos que no participaron en el movimiento de Independencia como los niños héroes o Benito Juárez; Vicente Fox agregó a Leona Vicario; a Felipe Calderón le correspondió gritar “ Viva el Bicentenario de la Independencia” y “Viva el centenario de la Revolución” y Peña Nieto agregó: “¡Viva la solidaridad de los mexicanos por Chiapas y Oaxaca!”

El actual presidente, además de citar a los tradicionales héroes que nos dieron patria, cada año ha incluido algunas novedades. En 2019 agregó vivas a la justicia, la soberanía y la grandeza cultural de México. Al año siguiente, ante una Plaza de la Constitución vacía por la pandemia, agregó un viva a “la esperanza en el porvenir” y “Viva el amor al prójimo”; en 2021, nuevamente con el zócalo vacío incluyó una arenga a las “culturas del México Prehispánico” y un “Viva la honestidad”. En 2022, ya con una plaza repleta, incluyó una sentencia: “¡Muera la corrupción, muera el clasismo, muera el racismo!”. El año pasado incluyó la arenga: “¡Muera la avaricia, viva el amor!” y el año pasado agregó un viva a “Nuestros hermanos migrantes”

En su último Grito de Independencia el domingo pasado -tan largo que parecía que no quería terminarlo nunca- y con repique de campana que más parecía llamada a misa, incluyó una arenga que sonó más a autoelogio que a grito de libertad: “Viva la cuarta transformación” y volvió a clamar “muera la corrupción”.

Me parece que ante su manifiesta alegría y beneplácito por sus destructoras “reformas” y en el marco de su cuarta transformación, bien pudo haber gritado cosas como: “Viva la impunidad del gobierno”, “Viva el acoso a la oposición”, “Viva la impunidad”, “Viva el nepotismo”, “Vivan mis magnas obras aunque no sean productivas”, “Viva el INE por la sobrerrepresentación legislativa a Morena”, “Mueran los organismos autónomos que me estorban”, “muera el poder judicial”, “Al diablo con las instituciones que nos dieron democracia”, y, descaradamente, “Viva yo, que soy el pueblo”.

Así su, espero, última presencia pública en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, pero, me temo, no su última intervención en los asuntos públicos del país que sólo competen al Presidente (como está en la Constitución) Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Esperaremos un año para saber si se podrá celebrar -y cómo- el Grito de Independencia.