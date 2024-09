Asteriscos: Luis Nava, Morena Querétaro, ‘Chepe’ Guerrero

Nava

El alcalde capitalino Luis Nava no llegará solo a la Administración estatal al terminar su gestión en octubre. Su actual coordinador general de Comunicación Social en el Municipio de Querétaro, Dante Aguilar, también se incorpora al Gobierno del estado bajo el mando de Juan del Villar, titular de Comunicación Social en la entidad. Dos perfiles fuertes que sumarán en la segunda mitad de la gestión del gobernador Mauricio Kuri.

Coordinador

Morena ya tiene a su coordinador de bancada en el Congreso local. Edgar Inzunza será presentado como el líder del grupo parlamentario con más diputados para la LXI Legislatura. No será una tarea sencilla; primero tendrá que amalgamar la alianza con el Verde y el PT para no perder fuerza; segundo (lo más complejo), no generar divisiones con otros morenistas como Sinuhe Piedragil y Andrea Tovar, quienes también quieren ser coordinadores en el Poder Legislativo estatal. Todo esto, mientras preparan su agenda legislativa.

Chepe

El presidente electo de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, quien se sabe que es un político de todas las confianzas del gobernador Mauricio Kuri, formará parte del Comité Ejecutivo Nacional del PAN que seguramente encabezará el panista Jorge Romero. ¿Qué tanto influirá esto en las aspiraciones y proyecciones de otros panistas? Lo sabremos muy pronto.