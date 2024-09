Al fin… una buena racha: El Gallo 12

El Gallo 12/Con espolones de gallo

Después de ocho partidos, siete perdidos y solo un empate, se lograron conseguir dos triunfos concatenados; el primero contra los orgullosos Tigres y el segundo sobre el acérrimo rival, el Atlas, este nos permite rebasarlo en el cociente por la “no multa” con cinco puntos de diferencia.

Nos parece que la llegada de Benedetto (19) generó un envión anímico en el plantel y se ve un equipo diferente, ya no cuidan los marcadores echándose todos para atrás, el resultado contra los universitarios neoloneses es de esos “rompe quinielas” y la gran satisfacción que nos dan al ganarle al Atlas, así lo demuestran. Sin embargo, todavía faltan “los cinco centavos para el peso”, ya que, donde no le ha atinado Mauro es en algunos cambios, nadie entiende (ni afición ni comentaristas) por qué mete a un jugador tan malo como Medina (11) (dos goles hechos fallados), en estas líneas lo venimos diciendo desde el inicio del torneo, él no está para Primera División, mejor que le dé la oportunidad a otro canterano, quienes están respondiendo con creces y suman minutos de menores que urgen, porque en este rubro apenas acumulamos el 46.38 por ciento, y para cumplir, se necesita un promedio casi de 80’ en cada uno de los siete partidos que faltan.

A continuar, solo esperamos dos cosas. La primera es que el cuadro se mantenga con esa actitud y no caiga en un triunfalismo apresurado que impida ganarle al Necaxa. La segunda es que ahora no vaya a salir la directiva con que lo que se está logrando en la cancha es… gracias a ellos.