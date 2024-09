En el umbral: Roberto Mendoza

Roberto Mendoza

El ‘status quo’ es la situación o el estado en el que se encuentra algo en un momento determinado. México tenía uno más o menos definido donde había varias certezas, formas y maneras para ejercer el poder y las relaciones que se daban entre la sociedad; se había mantenido más o menos estable durante poco más un siglo y empezó a cambiar hace seis años.

Muchos celebramos que los ideales de las juventudes del final del siglo pasado hayan triunfado, pero los resultados no llenaron nuestras expectativas, por supuesto estas eran muy altas y la realidad se impuso. Tenemos para lo que nos alcanzó y el Gobierno que termina, hizo lo que pudo, no lo que se esperaba. Hoy estamos inmiscuidos en un cambio que pretende ser profundo, pero que no permea en toda la sociedad.

Algunas de las razones son la inmediatez a la que nos hemos acostumbrado, la facilidad con la que aceptamos imágenes y emociones que antes eran fuertes incluso espeluznantes, la falta de una fuerte

presencia espiritual cercana a las religiones y, paradójicamente, una amplia empatía.

La oposición política dista mucho de ser la de los años 60. No tiene imaginación, no tiene empuje, no persigue ideales, se limita a señalar lo que está mal, no acuña frases, no crea nuevos movimientos, no usa la tecnología…. Hay que aceptar lo que dice el presidente: Están derrotados. ¿Cómo vamos a creer que el PRI es democrático con el presidente que tiene ese partido? ¿Cómo vamos a creer que el PAN es honesto si sus dirigentes y miembros más prominentes hacen oscuros acuerdos? ¿Cómo le creemos a Movimiento Ciudadano si lo mejor que pueden ofrecernos es un ‘marketing’ para niños y adolescentes?

Estamos en el umbral de una nueva era para la humanidad y nos estamos quedando cortos, mirándonos el ombligo. ¿Nos va a arrastrar mientras cumplimos, como podamos, los ideales del siglo pasado? ¿Solo queda ver si la nueva presidenta quiere y puede?, o ¿usted ya se dio cuenta y tomará las decisiones necesarias para integrarse a la evolución mundial? El cambio no espera a nadie y ya está en marcha.