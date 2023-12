Beatriz Robles busca encabezar fórmula al Senado con Santiago Nieto

Confía en la posibilidad de ganar las elecciones. / Twitter (@beatrizroblesgs)

La aspirante al Senado de la República por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Robles Gutiérrez, aceptó que le gustaría encabezar la fórmula con Santiago Nieto Castillo.

Lo anterior, ya que esta semana se podría definir quiénes serán los candidatos al Senado; pues el partido ya aplicó la encuesta en Querétaro, cuya fórmula deberá estar encabezada por una mujer.

“A mí me gustaría mucho que estuviera el doctor Santiago Nieto. Creo que es la persona, primero un hombre valiente. Un hombre que ha demostrado que ha luchado contra la corrupción, que es uno de nuestros principales pilares en Morena“, enfatizó.

Robles Gutiérrez reconoció que Santiago Nieto es originario de Querétaro; toda vez que conoce la problemática y sentir de los ciudadanos. Además del posicionamiento mediático a su favor.

Asimismo, confió en la posibilidad de obtener el triunfo en las elecciones, tanto para el Senado de la República, como en las candidaturas locales.

“Yo creo que si hay una fórmula en la que vaya el doctor Santiago Nieto vamos a ganar. El (Partido Acción Nacional) PAN ya tiene muchos años gobernando y van a seguir. Puedo imaginarme incluso que pueda haber una elección de estado, pero creo que ya la gente ya tiene otra conciencia, ya está muy politizada”, agregó Beatriz Robles.

Sin embargo, en caso de no ser favorecida en la encuesta, reconoció que sí contempla una plan B, pues podría buscar otra posición, pero no de elección popular. Aunque prefirió no revelar para qué puesto.

“Por el momento me mantendría donde estoy, pero sí buscaría poder estar en otro espacio. No precisamente de elección popular, ya eso ya pasó en Morena, pero podríamos ver en dónde yo pudiera colaborar. Nosotros en Morena no estamos por cargos, sino por encargos”, señaló.

Con información de Roberto Cortés