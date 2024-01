Ningún partido político en Querétaro solicitó seguridad personal

Se mantiene apertura de respeto a la ley de cara al proceso electoral. / Especial

De cara al proceso electoral de este año, los partidos políticos que se reunieron con la Secretaría de Gobierno de Querétaro en diciembre, no solicitaron algún tipo de seguridad para sus militantes.

De acuerdo con el secretario de Gobierno estatal, Carlos Alcaraz, este no fue un tema que se abordara. En consecuencia, argumentó que en la entidad no hay alguna condición que implique una situación de violencia.

“La reunión versó de cómo en el Poder Ejecutivo somos garantes, en seguridad no se tocaron temas al respecto. En la participación democrática no está ajena a condiciones que se deban de atender pero no están las cuestiones de violencia”, señaló.

Dijo que, en la reunión con los líderes de todos los partidos políticos en Querétaro, todos los representantes se mostraron con intenciones de realizar un proceso electoral en condiciones de paz y respeto.

“Hay una madurez política por parte de ellas y de ellos, en el sentido de que el proceso político electoral que estamos en proceso tiene que generar condiciones de garantía, de paz, de una alta participación democrática, que prevalezcan las condiciones de respeto a la ley. En este sentido, generó diálogo abierto para interlocución permanente, y hay ánimo de respeto y proceso democrático ejemplar”, agregó Carlos Alcaraz.

Aunque no hay una fecha próxima, podrían realizar, las veces que sean necesarias, reuniones o comunicaciones directas por vías personales o telefónicas.

