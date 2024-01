Seguridad e inclusión social; prioridades para la candidatura de Jordi O´Farrill

El empresario Jordi O´Farrill, busca una candidatura de MC para una diputación federal Distrito IV.

El empresario Jordi O´Farrill, quien busca una candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) para una diputación federal Distrito IV (parte de Querétaro capital y Corregidora), indica que la prioridad en los temas que busca enarbolar son la equidad social y la seguridad para la población de Querétaro.

Indicó que se decidió a buscar una candidatura de MC, al ser un partido político que están abiertos a las nuevas ideas y evitar que los políticos de siempre no permitan el progreso adecuado del país. “En MC no buscamos un político, sino un ciudadano que vive todos los problemas sociales y la opción del partido permite que afloren nuevas ideas; no buscaremos sólo conseguir votos y no dar resultados”.

“Se requiere un cambio y no sólo de edad, sino que Movimiento Ciudadano trae nuevas políticas y no seguir el camino de siempre. A lo largo de mi vida, los gobiernos actuales nos tienen estancados y los que pasamos los 50 años de edad, buscamos que los jóvenes tengan mejores oportunidades laborales y educativas para un mejor porvenir”, dijo.

Explicó que en los municipios que le corresponden existen diversos problemas a ser remediados como es la seguridad y evitar aspectos de discriminación para personas con discapacidad y para diversas comunidades con preferencias no binarias.

Se tiene que apoyar a toda la gente para que accedan a los servicios adecuados y tengan empleos que les permitan salir adelante. “Las mujeres y los jóvenes tienen que salir adelante. Lucharemos por salarios equitativos y que todos tengan posibilidades de progresar”.

Se dijo estar confiado y contento para ser candidato y que con su experiencia y con la asistencia de jóvenes a su lado, se tengan los procesos adecuados para tener un mejor Querétaro. Se necesita un país pintado de naranja y vivir algo diferente.

En sus recorridos por las calles de los dos municipios que abarca la precandidatura, señala que, la gente le pide se apoye a la seguridad y su economía, pues se ha notado que Querétaro está corriendo riesgo de estancarse.

Explicó que la gente de Querétaro no quiere votar por Morena y el PAN, y les convocamos a decirles que no somos los políticos de siempre y solicitaremos su apoyo para que con sus votos se establezca un nuevo Querétaro. “Escuchar es la mejor forma para iniciar el cambio y esta opción es Movimiento Ciudadano”, acotó.

Cabe mencionar que el Comité Estatal de Movimiento Ciudadano señala que las candidaturas a lanzar se pretende que un 30 por ciento sean de personalidades sin ningún historial de afiliación a organizaciones políticas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Movimiento Ciudadano Querétaro (@movciudadanoqueretaro)



Con información de Juan Carlos Machorro