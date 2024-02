Abigail Arredondo: Los buenos gobiernos priistas nos respaldan

Abigail Arredondo Ramos dijo que “hoy la política ya no se trata solo de convencer, se trata de emocionar, de contagiar, de hacer parte a quien tiene dudas y de guiar a quien no encuentra el camino”.

Al encabezar la segunda Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal del PRI; la dirigente tricolor dijo: “por primera vez en la historia, en el PRI hemos unido fuerzas con otros partidos para crear una coalición que represente dignamente a las y los mexicanos que han sido olvidados. Fuerza y Corazón por México, es el lema que nos llevará a la victoria en esta contienda”.

Arredondo Ramos agregó: “preparémonos para una de las elecciones más difíciles y polarizadas; una elección de estado en la que dijo, todo el aparato del gobierno, estará volcado para imponer a sus candidatos”

“El llamado “Plan C” que pregona el oficialismo, no es otra cosa que pulverizar la democracia. Pero lo más grave, es que pretenden acabar con todo lo que hemos construido. Y no solo me refiero a nuestra organización, sino a todo el país. Buscan crear un sistema centralizado, piramidal, controlado desde Palacio Nacional, que no permita la libertad ni la pluralidad”.

Finalmente, Abigail Arredondo Ramos, presidenta estatal del PRI, destacó que tienen la mejor oferta política de todas: “los resultados y gobiernos de éxito nos respaldan. Aquí en Querétaro, el PRI ha gobernado muy bien. Debemos divulgar ese mensaje y refrescar la memoria a quienes lo han olvidado”.