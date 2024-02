IEEQ aprueba coalición entre Morena y PT en Querétaro

Buscarán una repartición justa de las candidaturas. / Especial

Con 7 votos a favor, se aprobó en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) la coalición “Sigamos haciendo historia en Querétaro” conformada por Morena y el Partido del Trabajo (PT).

Esto luego de que días atrás el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) informará que no iría en conjunto con ambos partidos.

En su intervención el representante de Morena, Carlos Daniel Luna Rosas, señaló que aunque no exista una coalición en el estado junto al Verde; no significa que a nivel nacional no apoyarán las candidaturas comunes ni el proyecto que se está generando.

“Quiero referir a la ciudadanía en general, que el hecho de que por medio del convenio de coalición no estemos celebrando alianza con el Partido Verde, esto no significa que no vayamos a nivel federal. Es el compromiso de Morena con el Partido del Trabajo y el Partido Verde en las candidaturas a nivel federal”, detalló.

IEEQ aprueba coalición entre Morena y PT

Añadió que en el caso de Querétaro la coalición buscará una repartición justa de las candidaturas. Al mismo tiempo, revisarán todas las impugnaciones que se puedan presentar.

En sesión extraordinaria en el IEEQ los consejeros electorales señalaron que está coalición entre ambos partidos dispone una paridad en la elección de candidatos. Por lo que dentro de la ley electoral de la entidad queda prohibido la transferencia o reparto de votos durante la elección.

“La situación particular y una diferencia con las candidaturas comunes que tenemos en Querétaro y que se regula la norma local es que aquí se hacen bajo una misma plataforma electoral”, explicó.

“Hoy se tiene en cuenta la propuesta de declarar procedente una coalición conformada por dos partidos, quienes informan que habrán de postular a más del 50% de sus candidaturas para disputa”, acotó el consejero Daniel Dorantes Guerra.

Con información de Braulio Colín