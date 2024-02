Xóchitl Gálvez recibe constancia como candidata presidencial

Foto: 'X' Xóchitl Gálvez

Desde Mérida, Yucatán, el Partido Revolucionario Institucional entregó a Xóchitl Gálvez, la constancia que la oficializa como candidata a la presidencia por el PRI para las elecciones venideras.

Tras haber sido ya designada como candidata por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y ahora por el PRI, Gálvez podrá registrarse formalmente ante el INE como candidata única por la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, conformado por los tres partidos.

Te podría interesar: Anuncia Claudia Sheinbaum que el 18 de febrero se registrará como candidata a la Presidencia

La ceremonia de entrega fue encabezada por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mismo que entregó la acreditación a Xóchitl Gálvez para representar el partido el próximo dos de junio en las boletas.

Durante su participación, la candidata extendió su agradecimiento al partido tricolor y extendió la invitación a la militancia para mantenerse unidos en las elecciones contra la oposición.

“El camino para sacudirnos al mal gobierno no será fácil, nos enfrentamos a una auténtica elección de Estado, en la que el gobierno y su partido no van a escatimar recursos públicos para arrebatar lo que no pueden ganar en las urnas, nos enfrentamos a un gobierno que busca cooptar a los medios de comunicación para que no se escuche nuestro mensaje, a un gobierno que trata de amedrentar a los órganos electorales”, señaló la candidata.