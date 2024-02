Jorge Álvarez Máynez se registra como candidato presidencial en el INE

Competirá contra Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. / X

Este jueves, Jorge Álvarez Máynez se registró como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), acompañado de la dirigencia del partido y sus familiares.

Tras entregar la documentación, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, entregó al emecista la constancia que lo acredita como candidato a presidente en las elecciones del próximo 2 de junio. Donde competirá contra Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Después de registrarse, Jorge Álvarez Máynez compartió un mensaje con los medios de comunicación y asistentes. Aseguró que en 90 días va a ganar la contienda.

“Faltan exactamente 100 días para cambiar la historia de México, en la elección presidencial. En la elección para elegir senadoras, senadores, diputadas, diputados, y para modificar en unos días más el guion de la contienda presidencial”, señaló.

“De todas las cosas a las que me enfrento, la única que me duele es que no tienen límites y que van a lastimar a las personas que están aquí (…) pero la política es la renuncia al interés individual”.

“Eso me preocupa, pero me preocuparía mucho más que mis hijos crezcan en un México como el que tenemos hoy”, agregó el abanderado de MC.