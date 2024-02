Rosa María Ríos descarta irse al PVEM

Refirió que Morena se encuentra fortalecido y sin divisionismo. / Fotografía: Jena Guzmán

Rosa María Ríos García, refiere que hay unidad al interior de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Esto aunque sean varios los aspirantes a distintos cargos. Aunque pudieran decir que hay divisionismo, dijo, pasa todo lo contrario.

Cabe señalar que la militante del partido se registró para buscar la presidencia municipal de San Juan del Río y el Senado de la República,.

Sin embargo, debido a que han surgido rumores de que abanderará al Partido Vede Ecologista de México (PVEM), descartó la posibilidad.

“Son rumores, cuando yo decida si voy a cambiar de partido o qué es lo que voy a hacer, yo lo voy a decir con mi propia voz. No se fíen de los rumores. El partido Morena está bien posicionado y las personas saben perfectamente que Morena es Morena”, subrayó.

Rosa María Ríos aseguró seguir en Morena

“No se fían si uno se va para un lado o si otro se va para el otro lado. La gente ya no está en la misma sintonía que estaba antes. Entonces, no creo que haya división. A lo mejor esa es la intención, pero yo confío en que la gente es inteligente, el pueblo sabe”.

Señaló que esperará a los tiempos que marca el partido para dar el resultado de las encuestas. Una vez que salga el candidato o la candidata, habrá apoyo total por parte de la militancia y simpatizantes.

Asimismo, indicó que se siente confiada con las decisiones que se toman al interior de la organización política, y que se respetarán los resultados tal y como lo marcan los mismos estatutos.

“Definitivamente que no se confíen, el partido Morena va a sacar a sus candidatos en tiempo y forma y está fuerte. Morena está fortalecido, está fuerte, tenemos trabajo, tenemos experiencia, tenemos conocimiento dentro de los candidatos de Morena. O de los precandidatos o de los aspirantes, pero no creo que haya esa división”, refirió Rosa María Ríos.

“Yo respetaría siempre y cuando se cumpla lo que mi partido está prometiendo; que las encuestas nos van a marcar al candidato o a la candidata. Entonces, si me partido está en la misma sintonía y se está diciendo lo que se está haciendo, yo no tengo por qué oponerme, y si el partido no hace lo que dice que va a hacer, pues ya lo analizaremos”, sostuvo.

Con información de Jena Guzmán