Pide Pancho Domínguez campañas de propuestas y no guerra sucia

Foto: Especial

El exgobernador de Querétaro, Francisco ‘Pancho’ Domínguez Servién pidió que exista respeto en el proceso electoral que inició el pasado 1 de marzo. Mencionó que por ello es importante que haya campañas de propuestas y no guerra sucia.

“Deben de ser campañas de propuestas y no de guerra sucia, la gente no compra eso, por lo menos los queretanos no lo compran y mejor que tengan respeto y ganen las propuestas de cada quien”, comentó Pancho Domínguez.

Dijo que todos los partidos políticos y candidatos tienen el derecho de presentar propuestas, pero sin guerra sucia.

Te podría interesar: Chepe Guerrero pide que no haya guerra sucia en proceso electoral

“Que haya respeto con los demás candidatos y candidatas, todos tienen derecho a hacer sus propuestas y va a ganar afortunadamente para nosotros el Partido Acción Nacional”, dijo Pancho Domínguez.

Por otro lado, aseguró que no tiene interés en acercarse a dialogar con el presidente nacional del PAN, Marko Cortés.

“Sigo pensando igual pero sí estoy dejando un stop hasta que pasen las campañas porque no hay que hacer ruido entre compañeros panistas en respeto a las campañas que iniciaron el viernes, no voy a hacer ningún pronunciamiento de lo que pienso”.

Con información de Estrella Álvarez