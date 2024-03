Abracen sus sueños y luchen por hacerlos realidad: Chepe Guerrero

Llamó a los estudiantes a pensar en su futuro y a alcanzar sus metas. / Especial

En el marco de los festejos por el 70 aniversario de la Secundaria General #1, Chepe Guerrero impartió una charla como exalumno destacado de la institución.

Como parte de su mensaje, llamó a los estudiantes a no dejar de soñar y siempre buscar alcanzar cada una de sus metas con el esfuerzo diario y la dedicación necesaria.

“Yo le he dedicado tiempo y esfuerzo y por eso he llegado a donde estoy. Yo les puedo decir que lo que les guste, lo que les apasione, abrácenlo. Luchen con todas sus fuerzas para hacerlo realidad. Métanle ganas, tiempo y esfuerzo. Las oportunidades no se pierden, simplemente alguien más las toma”, dijo.

Además, exhortó a los asistentes a pensar siempre en su futuro y elegir una carrera que los complemente y en caso de que no sea lo esperado, tomen la decisión de cambiar. Sin embargo, apuntó, lo importante es que continúen con sus estudios hasta terminar la universidad.

“Yo me metí a estudiar a la (Universidad Autónoma de Querétaro) UAQ, en Ciencias Políticas y no terminé. A los dos semestres dejé la carrera porque no era lo que a mí me parecía. Ustedes persigan el sueño de lo que quieran estudiar”.

“A mí me ilusionaba estudiar Ciencias Políticas, yo luché, me metí, pero estando en la carrera me di cuenta que no era lo que quería. Ustedes no dejen de estudiar. Deben llegar a la universidad y ahí sino es lo que buscaban, cambiarse a otra carrera. Hoy yo soy abogado”.

Asimismo, reconoció el trabajo por parte de las autoridades educativas para mantener el nivel de la entidad educativa. De igual manera, destacó el crecimiento que ha tenido la secundaria a lo largo de los años.

Finalmente, las autoridades presentes entregaron un reconocimiento a Chepe Guerrero y lo invitaron a seguir siendo un ejemplo para las futuras generaciones.