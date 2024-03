No soy nuevo en Morena: Arturo Maximiliano

La convocatoria no exigía ser fundador del partido, señaló. / Facebook (@Arturomaximilianomax)

“No soy nuevo en (Movimiento Regeneración Nacional) Morena”. Así respondió Arturo Maximiliano García a los señalamientos sobre su cercanía con el Partido Acción Nacional (PAN).

Y es que varios grupos de militantes de Morena han señalado una posible cargada a su favor, como candidato a la presidencia municipal de Querétaro, a quien rechazan por haber militado en Acción Nacional.

“Yo no soy nuevo en Morena. Fui candidato en el 21 y no escuché este tipo de expresiones. Ahora me llama la atención que surjan porque es gente que ya estaba en Morena en ese tiempo y ahora les molesta mucho mi participación, no lo puedo entender”, dijo.

Los primeros señalamientos fueron de Paloma Arce Islas, una de las aspirantes a la candidatura en la capital. La más reciente fue apenas el pasado lunes por parte de José Dolores González.

Sin embargo, Arturo Maximiliano defendió su papel en Morena. Desde hace cinco años, dijo, ha defendido las propuestas de su partido y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo siento mucha simpatía, y lo digo agradecido, de mucha gente. Simpatizantes de Morena que se han visto muy entusiasmados pensando en el futuro. Si a eso se refieren con cargada, pues no lo sé”.

De acuerdo con el aspirante, la convocatoria no exigía ser fundador del partido para competir. Además, aseguró desconocer el porqué ahora hay renuencia sobre su participación y hace tres años no ocurrió lo mismo.

“Mi posición es que conocimos las reglas, que se desahogó un procedimiento por parte de una comisión de elecciones y que será esa misma la que dé el fallo. Con base precisamente a los elementos que determinen”, finalizó.

Con información de Roberto Cortés