Roberto Cabrera le gana a cualquiera: Memo Vega

Jena Guzmán

El candidato a la diputación por el Distrito XI, Guillermo Vega Guerrero, aseguró que Roberto Cabrera le ganará a cualquiera que le pongan de MORENA, pues cuenta con un gran número de simpatizantes y una larga trayectoria de trabajo que lo acompaña.

Aunado a estos atributos, Vega Guerrero refirió que el precandidato a la alcaldía por San Juan del Río cuenta con un voto duro del Partido Acción Nacional, caso contrario de la fuerza guinda que lo única que los representa es la marca.

Puedes leer: Nombran a José Román como presidente de Canaco en San Juan del Río

Agregó que cuando salen las encuestas deben analizarse muy bien, pues lo que podría pasar en estas elecciones es que los candidatos le resten a MORENA, pues su única competencia es contra la figura de Andrés Manuel López Obrador.

“El partido a vencer sería MORENA, pero no tanto por los actores locales, libra por libra Roberto Cabrera le gana a cualquiera que pongan de MORENA, el tema es el partido y lo que es la figura fuere que es de Andrés Manuel López Obrador, y que entonces estamos compitiendo contra la marca no contra los candidatos, incluso creo los de MORENA le van a restar a la marca para no dar nombres, pero creo que yo que algunos candidatos le van a restar a la marca, y es diferente porque el PAN le da a Roberto Cabrera un voto duro pero potencializa el voto ciudadano”.