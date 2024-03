INE recibe especialistas en observación electoral con enfoque de género / Foto: Braulio Collin

Braulio Colin

El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió la primera visita de acompañamiento internacional de Expertas en Observación Electoral con Perspectiva de Género para la jornada electoral.

La consejera, Rita Bell López Vences, destacó la importancia de la presencia de las especialistas para revisar que se cumplan con reformas electorales sobre paridad de género y Violencia Política contra las Mujeres.

La funcionaria destacó la reforma al artículo 38 constitucional, conocida como la 8 de 8, para evitar que personas violentadoras accedan a cargos de elección popular.

“Estas acciones buscan garantizar que no sean registradas como candidatas y combatir cualquier forma de violencia contra las mujeres en razón de género”, indicó López Vences.

La Misión de Acompañamiento Internacional en México se enfocará en evaluar de manera imparcial y crítica el desarrollo del proceso electoral, con especial atención en los obstáculos que enfrentan las mujeres para participar activamente en la vida política.

En este proyecto participarán especialistas de talla internacional en temas electorales y de género, que buscan promover la igualdad de género y la participación política femenina en el país.

La Directora de Estudios y Proyectos Internacionales de la Coordinación de Asuntos Internacionales, Iulisca Zircey Bautista Arreola, mencionó que se busca evaluar de manera crítica la promoción de la igualdad de género en el proceso electoral.

En esta observación electoral participarán: Olinda María Bareiro, ex integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; Katia Verónica Uriona Gamarra, ex presidenta del Tribunal Electoral de Bolivia; Rosa Fior D´Aliza Pérez de García, Jueza Titular del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana; Rafaelina Peralta Arias, ex Magistrada de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana; y Andrea Tercero Castellón, especialista internacional del Centro de Asesoría y Promoción Electoral.