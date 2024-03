Denuncia Fecopse utilización con fines electorales de comercio en vía pública

Estrella Álvarez

Las solicitudes de personas que se dicen artesanas y que son foráneas, se han disparado en un 30%, para comerciar en el Centro Histórico, aseguró la dirigente de la Fecopse, Rocío Alvarado.

Mencionó sin embargo, que estos lugares están aclientados y no deben permitir que se invadan espacios, ya que los comerciantes en vía pública, están en la orilla de la ciudad.

“Se ha disparado más del 30% de solicitudes de comerciantes en la vía pública y lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano con Gobierno Municipal para que siga ordenado, no podemos dejar que invadan espacios que ya están aclientados, no podemos permitir que invadan lugares que no les permitieron a otros. Entonces todo ello tenemos que cuidar y llevar de la mano, pues inspección hace su trabajo. El Centro, precisamente, todos quieren ir al centro a vender. También nosotros, pero sabemos que nuestros espacios son en la periferia”.

Dijo que no hay espacios en la periferia, sin embargo, hay quienes aprovechan tiempos electorales para decirse representantes de comerciantes para encabezar movimientos o grupos de esta naturaleza.

“Hay quienes se están aprovechando ahorita precisamente de campañas, de tiempos electorales para decir: somos de tal partido y nosotros queremos trabajar, tenemos necesidad. Todos tenemos necesidad. No nadamás algunos , pero debe haber orden y respeto para los espacios que ya están aclientados (…) Algunos que dicen que son artesanos y no es cierto”.

Y aunque aseguró que no buscan pelar con los comerciantes, sí solicitan que acaten las reglas, “pero hay quienes los liderean con otros fines y eso no se vale, que utilicen la necesidad de la gente, para otros fines”.