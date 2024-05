Se deslinda Morena de la marcha del próximo 24 de mayo

Beatriz Robles, candidata al Senado por el partido Morena, señaló que la marcha convocada para el próximo 24 de mayo es completamente falsa y no está respaldada por el partido. De acuerdo con la candidata, incluso la presidenta del partido, Rufina Benítez Estrada, desconoce esta convocatoria.

“Esto no lo reconocemos, no es una convocatoria nuestra. Creemos que también es una forma de decir que Morena puede ser violento, pero está basado en esta desesperación que tiene la oposición. Es una guerra sucia, entonces no lo reconocemos y llamamos a nuestros militantes a no creer en eso porque nosotros no estamos convocando ni el partido está convocando a nada. Que no asistan a ese tipo de eventos”, afirmó.

Beatriz Robles destacó que la gente ya no cree en este tipo de tácticas y que el país está en un momento muy politizado, donde la ciudadanía está más consciente y no se deja engañar fácilmente. “La guerra sucia ya no les funciona y pedía Sinué Piedra Gil, nuestro enlace general, que también cambiaran de asesores porque realmente están gastando el dinero en lo que no. Mejor que salgan a la calle y vean lo que la ciudadanía quiere”, añadió.

La supuesta marcha se estuvo divulgando a través de las redes sociales como Facebook, donde se invitaba a los simpatizantes de Morena a reunirse el próximo 24 de mayo a las 17 horas en el Boulevard Bernardo Quintana y calle Zaragoza para defender la 4ta Transformación. En la convocatoria se señalaba que los participantes saldrían a las calles para organizarse y “protestar contra el PRIAN, contra sus abusos y calumnias”. La protesta estaba programada para durar hasta las 19 horas en el llamado “Plantón de la Indignación”.

Foto y texto: Lorena Sandoval