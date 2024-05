Perla Alcántara busca acabar con negocios familiares en gobierno municipal

Seguridad, asignatura pendiente en la región, señaló. / Especial

Perla Alcántara, candidata a alcaldesa de Pedro Escobedo por el Partido del Trabajo (PT), señaló que la población externó que el corralón municipal es administrado por un familiar del alcalde, tema que ha significado costos excesivos para la ciudadanía. Esto durante el debate “Diálogos Entre Candidaturas”, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

Destacó que este asunto como el de la seguridad, son asignaturas pendientes en la región y que todos los días en sus recorridos, los habitantes le manifiestan su descontento con ambos escenarios.

“La gente me ha dicho que necesitamos un nuevo corralón municipal, porque el que existe en este momento, es propiedad de un familiar del presidente municipal. Así que saquen ustedes sus conclusiones”.

Reiteró que la ciudadanía se queja de que los elementos de la policía municipal no cumplen su función, y que se han vuelto prácticamente en el terror de los escobedenses por su forma de actuar.

“La gente me ha dicho que nuestra seguridad no cumple con su función hacia los ciudadanos, porque se ha transformado en una seguridad represora y no preventiva”.

Sin embargo, contrastó que los oficiales son ciudadanos, y que primero hay que hablar con ellos para investigar por qué actúan de esa manera.

“La gente me ha dicho en mis recorridos, que con respecto al tema de los policías, que ellos también son escobendenses y que necesitamos hablar con ellos, para saber por qué actúan de esa manera”.