Chema Tapia realiza llamado por noticias falsas       

Chema Tapia hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar ni manipular con información falsa y mal intencionada que se difunde como parte de la guerra sucia.

En el marco de un evento de lucha libre de la colonia Las Américas, Chema Tapia dijo estar tranquilo, pues la guerra sucia en su contra es síntoma de que saben que la Cuarta Transformación llegará a Querétaro.

“Los de Acción Nacional nunca pensaron que perderían la capital del estado, y hoy esto es una realidad, por eso están aterrados. No tienen terror a perder la elección, lo tienen por perder los privilegios y los negocios que han hecho al amparo del poder”, sentenció.

En un discurso dirigido desde el cuadrilátero a los asistentes, reiteró que está tranquilo porque parte de la guerra sucia es generar desinformación, manipular, alterar e inventar, como la convocatoria de Morena en perfiles falsos en redes sociales a una marcha para este viernes 24 de mayo.

“Están desesperados, ya los denuncié ante la Fiscalía de Querétaro y ante la Fiscalía General de la República, no me quedaré callado, aún con las amenazas y llamadas de intimidación que he recibido”, reveló.