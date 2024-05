Chepe Guerrero promete obras, servicios y seguridad para Corregidora

Foto: Especial

El candidato por el PAN a la alcaldía de Corregidora, Josué ‘Chepe’ Guerrero, visitó la comunidad de La Cueva y el Fraccionamiento Las Trojes en donde expuso algunas de sus propuestas.

Acompañado de las familias que habitan en la zona, el panista presentó sus compromisos, asegurando que dará continuidad a las obras, servicios y seguridad cuando se vea favorecido en las boletas el próximo dos de junio.

“Le voy a hacer una gran inversión a obra pública en todo el municipio, pero también aquí en las comunidades, me queda muy claro que Corregidora no termina en El Batán, hay mucho por acá y así como le haré obra a Candiles, Tejeda o El Pueblito, también le voy a hacer obra a La Cueva y las comunidades, no quiero que se queden atrás”, dijo.

El candidato reconoció que existe una deuda en obra pública para las comunidades, sin embargo, dijo, hay zonas que primero se tendrán regularizar, por ello, trabajará para mejorar la calidad de vida de dichas familias.

Señaló que algunas de las obras que buscará dar continuidad en esas comunidades serán calles, drenajes, red de agua potable, calles bien iluminadas, una buena recolección de basura y áreas verdes.

Por parte del desarrollo social, Chepe Guerrero mencionó que habrán más becas para estudiantes universitarios, no solo de escuelas públicas, sino también de escuelas privadas.

Además, señaló que implementará el primer Programa de Reciclaje Municipal y creará el Instituto de Cuidado Animal, para brindar una atención digna y adecuada, no solo a las mascotas de compañía, sino también a la fauna silvestre.